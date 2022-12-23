WarGonzo: войска ВС РФ пришли в движение в районе Сватово — Кременная

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Telegram-канал WarGonzo сообщил об успехах русской армии.

Военные корреспонденты информируют, что ВС РФ внезапно активизировались в районе Сватово — Кременная и движутся в сторону реки Оскол восточнее Изюма в Харьковской области. Армия России делает попытки продвижения к населённому пункту Берестовое с помощью артиллерийской поддержки.

ВС РФ ведут штурм позиций ВСУ у Новосёловского, а южнее совершают атаку на подразделения противника в направлении Стельмаховки.

Также русская армия продвигается к Площанке и Краснопоповке.