Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Telegram-канал WarGonzo сообщил об успехах русской армии.
Военные корреспонденты информируют, что ВС РФ внезапно активизировались в районе Сватово — Кременная и движутся в сторону реки Оскол восточнее Изюма в Харьковской области. Армия России делает попытки продвижения к населённому пункту Берестовое с помощью артиллерийской поддержки.
ВС РФ ведут штурм позиций ВСУ у Новосёловского, а южнее совершают атаку на подразделения противника в направлении Стельмаховки.
Также русская армия продвигается к Площанке и Краснопоповке.
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