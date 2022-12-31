В Новом году к конфликту на Украине могут присоединиться Белоруссия и страны НАТО. Такой прогноз сделал политолог Алексей Мухин в беседе с "МК".
Эксперт считает, что Белоруссия уже "находится на изготовке", поскольку белорусский кейс сейчас полностью зависит от ситуации на западной Украине.
Он отметил, что Польша вряд ли будет воевать с Россией, а вот зайти на территорию Украины может, где вступит в конфликт с российской армией.
При этом вопрос претензий Польши на западную Белоруссию остаётся открытым, добавил аналитик.
"Белоруссия прекрасно понимает устремления Польши на западно-белорусские земли. С другой стороны, Белоруссия всячески подчёркивает и делает вид, что она в российско-украинском конфликте принимать участия не будет. Но что-то мне подсказывает, что иногда обстоятельства могут быть выше решений политических начальников, — заключил собеседник издания.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Страны Запада не заинтересованы в серьёзной защите Украины, потому что не хотят жертвовать своей безопасностью ради Киева, сообщил бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу в статье для American Spectator.