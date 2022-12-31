Политолог Мухин: Белоруссия и страны НАТО могут вступить в конфликт на Украине в 2023 году

В Новом году к конфликту на Украине могут присоединиться Белоруссия и страны НАТО. Такой прогноз сделал политолог Алексей Мухин в беседе с "МК".

Эксперт считает, что Белоруссия уже "находится на изготовке", поскольку белорусский кейс сейчас полностью зависит от ситуации на западной Украине.

Он отметил, что Польша вряд ли будет воевать с Россией, а вот зайти на территорию Украины может, где вступит в конфликт с российской армией.

При этом вопрос претензий Польши на западную Белоруссию остаётся открытым, добавил аналитик.

"Белоруссия прекрасно понимает устремления Польши на западно-белорусские земли. С другой стороны, Белоруссия всячески подчёркивает и делает вид, что она в российско-украинском конфликте принимать участия не будет. Но что-то мне подсказывает, что иногда обстоятельства могут быть выше решений политических начальников, — заключил собеседник издания.