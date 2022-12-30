МО Белоруссии: провокация со стороны ВСУ — одна из версий ракетного инцидента

Провокация со стороны Киева — одна из версий ЧП с украинской ракетой С-300, которая была уничтожена средствами противовоздушной обороны (ПВО) Белоруссии, следует из заявления начальника управления зенитных ракетных войск полковника Кирилла Казанцева.

По его словам, белорусские власти также допускают вероятность непреднамеренного пуска снаряда из-за его неисправности или плохого уровня подготовки украинских военнослужащих.

"Либо это была преднамеренная провокация со стороны Вооружённых сил Украины", — отметил Казанцев на брифинге.

В четверг, 29 декабря, украинская ракета С-300 обрушилась в Брестской области Белоруссии. Руководителя республики Александра Лукашенко немедленно проинформировали об инциденте, после чего он поручил тщательно расследовать ЧП.

Ранее белорусский депутат Сергей Дик сообщил, что падение ракеты ВСУ на белорусской территории выглядит как намеренная провокация киевского режима.