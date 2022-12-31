Группа российских ракет летят через Конотоп-Нежин в сторону украинской столицы. Уточняется, что время прилёта ракет в Киев в 14:30 по Москве.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
"В сторону Киева в данном направлении летят до 8 ракет", — цитирует ведущий Первого канала украинские паблики.
Также сообщается, что уже раздались первые взрывы в Киевской и Винницкой областях.
Ранее сообщалось, что командование ВСУ подняло в воздух авиацию в Киеве и Харькове. По всей вероятности, хотят сбивать российские ракеты.
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Страны Запада не заинтересованы в серьёзной защите Украины, потому что не хотят жертвовать своей безопасностью ради Киева, сообщил бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу в статье для American Spectator.