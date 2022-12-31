Группа ракет идёт через Конотоп в сторону Киева

Группа российских ракет летят через Конотоп-Нежин в сторону украинской столицы. Уточняется, что время прилёта ракет в Киев в 14:30 по Москве.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

"В сторону Киева в данном направлении летят до 8 ракет", — цитирует ведущий Первого канала украинские паблики.

Также сообщается, что уже раздались первые взрывы в Киевской и Винницкой областях.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ подняло в воздух авиацию в Киеве и Харькове. По всей вероятности, хотят сбивать российские ракеты.