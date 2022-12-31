Рожин сообщил, что ПВО ВС РФ уничтожила несколько воздушных целей ВСУ в районе Джанкоя

Военный эксперт Борис Рожин сообщил об уничтожении нескольких воздушных целей Вооружённых сил Украины в районе Джанкоя (Крымский полуостров). Сработала российская система противовоздушной обороны ПВО.

Telegram-каналы публикуют видео, на которых слышны звуки, похожие на разрыв снаряда. Вероятно, украинская сторона решила ответить России ударом по Крыму после массированного ракетного удара, который ВС РФ обрушили на территорию Украины сегодня, 31 декабря.