В ЛНР сообщили об уничтожении до 90 украинских военных

Представители Народной милиции Луганской Народной Республики рассказали о наступлении российских военных в регионе. Они за последние 24 часа ликвидировали до 90 солдат ВСУ, отметили в ведомстве.

"Уничтожено три танка, пять бронетранспортёров, 16 единиц специальной автомобильной техники противника", — добавили в НМ ЛНР.

Вместе с этим в Народной милиции заявили, что украинская армия потеряла два дрона.

Ранее обозреватель 19FortyFive, подполковник США Дэниел Дэвис сказал, что Киев не сможет победить в конфликте с Москвой в этом году из-за недостатка военных ресурсов.