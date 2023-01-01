Представители Народной милиции Луганской Народной Республики рассказали о наступлении российских военных в регионе. Они за последние 24 часа ликвидировали до 90 солдат ВСУ, отметили в ведомстве.
"Уничтожено три танка, пять бронетранспортёров, 16 единиц специальной автомобильной техники противника", — добавили в НМ ЛНР.
Вместе с этим в Народной милиции заявили, что украинская армия потеряла два дрона.
Ранее обозреватель 19FortyFive, подполковник США Дэниел Дэвис сказал, что Киев не сможет победить в конфликте с Москвой в этом году из-за недостатка военных ресурсов.
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Российские десантники прорвали оборону украинской армии и вошли в Артёмовск с южной стороны.