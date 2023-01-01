Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис сказал, что у Киева недостаточно силовых ресурсов для победы над Москвой в вооружённом столкновении. Как пояснил обозреватель, ВСУ необходимы средства, которые позволят организовать мощное наступление.
"Не существует сценария, который бы предсказывал победу украинской армии", — отметил журналист, передаёт 19FortyFive.
По мнению Дэвиса, Вашингтон в любом случае намерен прямо не принимать участие в боевых действиях. Если Штаты станут стороной конфликта, ослабнет армия страны и дестабилизируется экономика, предупредил обозреватель.
Ранее сообщалось об ударах Вооружённых сил Российской Федерации по военным объектам в Днепропетровской и Николаевской областях.
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