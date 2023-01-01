Спикер ВСУ Игнат: бойцы не успевали перезаряжать ЗРК NASAMS в новогоднюю ночь

Украинские ПВО в новогоднюю ночь продемонстрировали огромную скорострельность из ракетных комплексов NASAMS. Об этом заявил спикер военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он обратил на это внимание "западных партнёров", которые имеют опыт обращения с данной системой, однако совсем другой.

"NASAMS едва успевали перезаряжать наши военнослужащие. Как из артиллерии ими лупили. Такого опыта применения этого ЗРК, пожалуй, никто не имеет: во время ведения боя перезаряжать комплекс и уничтожать воздушные цели. Это говорит о том, что у нас просто их мало… Ракеты есть, а самих ЗРК нам надо больше", — заявил представитель украинской армии.

Напомним, сегодня ночью Киев подвергся массированной атаке беспилотников "Герань-2". Власти города насчитали около 20 дронов и заявили, что все они были сбиты.

Позже полиция Киевской области показала фото обломков одной из "Гераней" с надписью на хвосте "С Новым годом!".