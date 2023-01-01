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В новогоднюю ночью Киев атаковали российские беспилотники "Герань-2"

Силовые структуры

В новогоднюю ночь российские военные нанесли удары по Киеву с помощью беспилотников "Герань-2". Видео и фото появилось в украинских соцсетях.

Взрывы в Голосеевском и Шевченковском районах также подтвердил мэр города Виталий Кличко.

Дроны "Герань-2" зашли на столицу Украины по "Одесской трассе" и летели над "Киевским морем" (водохранилищем), отмечает Telegram-канал "Военкоры Русской Весны".

Позже Киевская городская военная администрация заявила о работе ПВО и сбитии около 20 воздушных целей над столицей. В опубликованном сообщении говорится, что пострадавших в результате ночной атаки нет.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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