В новогоднюю ночь российские военные нанесли удары по Киеву с помощью беспилотников "Герань-2". Видео и фото появилось в украинских соцсетях.
Взрывы в Голосеевском и Шевченковском районах также подтвердил мэр города Виталий Кличко.
Дроны "Герань-2" зашли на столицу Украины по "Одесской трассе" и летели над "Киевским морем" (водохранилищем), отмечает Telegram-канал "Военкоры Русской Весны".
Позже Киевская городская военная администрация заявила о работе ПВО и сбитии около 20 воздушных целей над столицей. В опубликованном сообщении говорится, что пострадавших в результате ночной атаки нет.
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