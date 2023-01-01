МК: разведчик Клупов объяснил, почему на Украине нет российских диверсантов

На территории Украины сейчас нет партизанского движения, зато периодически приходят сообщения о том, что в РФ обезврежена та или иная группа украинских диверсантов. Почему такие способы борьбы не использует Россия, объяснил ветеран военной разведки, Герой России Рустем Клупов в беседе с "МК".

По его мнению, Россия могла бы при желании легализовать диверсионные группы на территории той стороны. Однако есть риск потери наших специалистов, так как их могут мобилизовать в армию или "вычислить" и арестовать.

А самое главное — на территории Украины у России работают группы, которые передают разведывательную информацию. И нет смысла давать им в руки ещё и взрывчатку, чтобы они вели некую диверсионная деятельность, добавил собеседник издания.

Удары же, по его словам, российские военные могут наносить и издалека, с такой же точностью, как это сделали бы диверсанты. Для этого у них есть все огневые средства, заключил эксперт.