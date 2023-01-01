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МК: разведчик Клупов объяснил, почему на Украине нет российских диверсантов

Силовые структуры

На территории Украины сейчас нет партизанского движения, зато периодически приходят сообщения о том, что в РФ обезврежена та или иная группа украинских диверсантов. Почему такие способы борьбы не использует Россия, объяснил ветеран военной разведки, Герой России Рустем Клупов в беседе с "МК".

МК: разведчик Клупов объяснил, почему на Украине нет российских диверсантов

По его мнению, Россия могла бы при желании легализовать диверсионные группы на территории той стороны. Однако есть риск потери наших специалистов, так как их могут мобилизовать в армию или "вычислить" и арестовать.

А самое главное — на территории Украины у России работают группы, которые передают разведывательную информацию. И нет смысла давать им в руки ещё и взрывчатку, чтобы они вели некую диверсионная деятельность, добавил собеседник издания.

Удары же, по его словам, российские военные могут наносить и издалека, с такой же точностью, как это сделали бы диверсанты. Для этого у них есть все огневые средства, заключил эксперт.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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