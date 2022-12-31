Российские военные поразили здание с наёмниками из Прибалтики на Украине

Российские военные поразили на Украине здание с наёмниками из Прибалтики. Об этом пишет ANNA-NEWS со ссылкой на латвийское телевидение.

Также заявляется, что при ударе пострадала главный военный ротный медик в подразделении вооружённых сил Украины (ВСУ) Сармите Цируле из Латвии.

"Пострадавшая при взрыве медик призналась, что здание, в котором она находилась, было взорвано", — сообщает канал.

По его данным, Цируле находится сейчас в местной больнице.

Ранее на Украине подтвердили удар по гостинице "Алфавито" в центре Киева, где могли находится иностранные наёмники и военные советники НАТО. Однако неизвестно, сообщает ли латвийский телеканал именно об этом.

В Минобороны РФ пока официально данную информацию никак не комментировали.