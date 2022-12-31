Российские военные поразили на Украине здание с наёмниками из Прибалтики. Об этом пишет ANNA-NEWS со ссылкой на латвийское телевидение.
Также заявляется, что при ударе пострадала главный военный ротный медик в подразделении вооружённых сил Украины (ВСУ) Сармите Цируле из Латвии.
"Пострадавшая при взрыве медик призналась, что здание, в котором она находилась, было взорвано", — сообщает канал.
По его данным, Цируле находится сейчас в местной больнице.
Ранее на Украине подтвердили удар по гостинице "Алфавито" в центре Киева, где могли находится иностранные наёмники и военные советники НАТО. Однако неизвестно, сообщает ли латвийский телеканал именно об этом.
В Минобороны РФ пока официально данную информацию никак не комментировали.
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