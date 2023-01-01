Минобороны России: ВСУ потеряли на Донецком направлении более 110 человек

Официальные представители Минобороны РФ рассказали о наступлении Вооружённых сил Российской Федерации на Донецком направлении.

По данным военного ведомства, армия нашей страны за 24 часа уничтожила свыше 110 солдат ВСУ.

"Ликвидированы две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей противника", — добавили в МО.

Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удар по объектам, где изготавливались украинские беспилотники. Как подчеркнули в Минобороны, из-за этой атаки Киев не сможет в ближайшее время совершать теракты на территории РФ.