Официальные представители Минобороны РФ сообщили, что армия России в субботу, 31 декабря, атаковала объекты украинского оборонного-промышленного комплекса. По данным ведомства, на этих участках производили дроны, которые военные использовали для проведения терактов в России.
"Нанесён удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования", — подчеркнули в министерстве.
Вместе с этим в МО заявили, что Вооружённые силы Российской Федерации поразили точки запуска БПЛА и стоянки для них. По словам представителей Минобороны, в ближайшем будущем Киев не сможет организовывать теракты на территории нашей страны.
Ранее журналисты Forbes сказали, что системы радиоэлектронной борьбы ВС России выводят из строя 90% украинских дронов.
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