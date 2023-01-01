МО: ВС России нанесли удар по объектам, на которых изготавливали украинские беспилотники

Официальные представители Минобороны РФ сообщили, что армия России в субботу, 31 декабря, атаковала объекты украинского оборонного-промышленного комплекса. По данным ведомства, на этих участках производили дроны, которые военные использовали для проведения терактов в России.

"Нанесён удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования", — подчеркнули в министерстве.

Вместе с этим в МО заявили, что Вооружённые силы Российской Федерации поразили точки запуска БПЛА и стоянки для них. По словам представителей Минобороны, в ближайшем будущем Киев не сможет организовывать теракты на территории нашей страны.

Ранее журналисты Forbes сказали, что системы радиоэлектронной борьбы ВС России выводят из строя 90% украинских дронов.