Генсек НАТО призвал Европу и США готовиться к затяжному конфликту на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не верит в скорую победу Украины. Он считает, что ощущение триумфа ВСУ обманчиво.

Глава Североатлантического альянса уверен, что Россия не откажется от планов подчинить себе Украину. Он считает, что ВС РФ планируют новое наступление, аоэтому Столтенберг призвал страны Европы и США готовиться к затяжному конфликту в Украине

Он считает, что успехи ВСУ не должны вводить в заблуждение и создавать обманчивое ощущение скорой победы Киева.

Столтенберг объяснил, что военную помощь Украине следует продолжить.

"Большинство в….* заканчиваются мирными переговорами. Скорее всего, так же будет и с этой в….*. Но мы знаем и что условия, на которых будет заключен мир для Украины, полностью зависят от соотношения сил на поле боя", — выразил своё мнение Столтенберг.

Ранее Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что Россия собирается заморозить украинский конфликт, чтобы потом начать новое наступление.

* по требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.