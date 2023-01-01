Американские ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS прилетели ровно в полночь в новогоднюю ночь, когда все праздновали.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Паблики массово пишут о погибших и раненых в результате удара, количество точно неизвестно, но есть разговоры, что их немало.
"Жаль ребят в Макеевке. За такие случаи надо наказывать. Не для того, чтобы наказать, а для того, чтобы такие случаи больше не повторялись", — прокомментировал бывший депутат Рады Украины Олег Царёв.
Виновные, принимавшие решение по использованию данного объекта, должны быть наказаны, отметил бывший министр информации ДНР Даниил Безсонов.
В ЛДНР достаточно объектов, где можно безопасно разместить личный состав. Наконец, давно можно было нарыть бункеры, подытожил ополченец.
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Киевская власть сообщает, что в столице Незалежной слышны взрывы.