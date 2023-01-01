РВ: в Макеевке в результате удара ВСУ из HIMARS погибли много мобилизованных.

Американские ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS прилетели ровно в полночь в новогоднюю ночь, когда все праздновали.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Паблики массово пишут о погибших и раненых в результате удара, количество точно неизвестно, но есть разговоры, что их немало.

"Жаль ребят в Макеевке. За такие случаи надо наказывать. Не для того, чтобы наказать, а для того, чтобы такие случаи больше не повторялись", — прокомментировал бывший депутат Рады Украины Олег Царёв.

Виновные, принимавшие решение по использованию данного объекта, должны быть наказаны, отметил бывший министр информации ДНР Даниил Безсонов.

В ЛДНР достаточно объектов, где можно безопасно разместить личный состав. Наконец, давно можно было нарыть бункеры, подытожил ополченец.