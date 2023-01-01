Бойцы 1-й Славянской бригады уничтожают укрепрайоны националистов ВСУ.
Военные корреспонденты Народной милиции Донецкой Народной Республики опубликовали кадры боевой работы 1-й Славянской бригады по уничтожению опорных пунктов боевиков ВСУ.
Издание "Русская Весна" предоставляет видео, где артиллерия объединённых сил наносит огневое поражение бандеровцев. Сообщается, что огонь ведётся из орудий Д-20 калибром 152-мм.
Ранее сообщалось, что во время ночной атаки на Киевскую область разбит важный энергообъект.
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Российские десантники прорвали оборону украинской армии и вошли в Артёмовск с южной стороны.