Боевые кадры: 1-я Славянская бригада уничтожает укрепрайоны ВСУ

Бойцы 1-й Славянской бригады уничтожают укрепрайоны националистов ВСУ.

Военные корреспонденты Народной милиции Донецкой Народной Республики опубликовали кадры боевой работы 1-й Славянской бригады по уничтожению опорных пунктов боевиков ВСУ.

Издание "Русская Весна" предоставляет видео, где артиллерия объединённых сил наносит огневое поражение бандеровцев. Сообщается, что огонь ведётся из орудий Д-20 калибром 152-мм.

Ранее сообщалось, что во время ночной атаки на Киевскую область разбит важный энергообъект.