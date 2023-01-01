Симоньян разместила пост о гибели мобилизованных в Макеевке: с подходом "бабы новых нарожают", мы не победим

Маргарита Симоньян разместила в своём Telegram-канале пост журналистка Андрея Медведева, который раскритиковал виновных в гибели мобилизованных в Макеевке.

В Макеевке Донецкой области в результате удара ВСУ из HIMARS погибли мобилизованные.

По этому поводу высказался журналист Андрей Медведев, публикацию которого в своём микроблоге разместила глава RT Маргарита Симоньян.

В посте говорится о том, что у каждого ЧП есть конкретный виновный. Он считает преступным считать противника дураком.

"Размещать личный состав где попало, в зданиях вместо того, чтобы размещать в укрытиях это прямая помощь врагу", — выразил своё мнение Андреев.

Журналист отметил, что нужно было предвидеть, что ВСУ могут нанести удар в новогодние дни.

"С подходом "бабы новых нарожают", мы не то что не победим, мы вообще увидим мрачные перспективы… Зачем врагу предоставили возможность сделать нам больно?" — высказывает своё негодование журналист.

Он призвал сделать "жёсткие выводы" из ситуации в Макеевке.