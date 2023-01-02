ВСУ начали применять 152-мм артиллерийские снаряды, которые якобы произведены на предприятиях военно-промышленного комплекса Украины. Об этом пишет "Военное обозрение".
Боеприпасы жёлто-лимонной окраски имеют маркировку ОФ-25Т. Их позиционируют в качестве аналогов советского 152-мм снаряда 3ОФ25.
Напоминаем, в конце ноября 2022 года сообщалось о налаживании ВСУ производства таких вооружений.
Ранее сообщалось о ночных ударах Вооружённых сил России беспилотниками "Герань-2" по столице Украины и Днепропетровску. На поражённых объектах вспыхнул пожар, отработала система ПВО.
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Российский десантники ведут наступление в Артёмовске в Донецкой Народной Республике. Им поставлена задача уничтожить и разгромить оборону ВСУ на опорных пунктах.