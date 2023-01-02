СМИ Украины: ВСУ начали применять снаряды калибра 152 мм для ударов по ВС РФ

ВСУ начали применять 152-мм артиллерийские снаряды, которые якобы произведены на предприятиях военно-промышленного комплекса Украины. Об этом пишет "Военное обозрение".

Снаряды 152-мм ВСУ

Боеприпасы жёлто-лимонной окраски имеют маркировку ОФ-25Т. Их позиционируют в качестве аналогов советского 152-мм снаряда 3ОФ25.

Напоминаем, в конце ноября 2022 года сообщалось о налаживании ВСУ производства таких вооружений.

Ранее сообщалось о ночных ударах Вооружённых сил России беспилотниками "Герань-2" по столице Украины и Днепропетровску. На поражённых объектах вспыхнул пожар, отработала система ПВО.