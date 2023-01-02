Армия России продолжает специальную военную операцию, поражая объекты на территории Украины. В ночь на 2 ноября прогремели взрывы в Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях.
Удары наносились беспилотниками "Герань-2". Взрывы раздались в столице Украины. Один из ударов дронов пришёлся на Деснянский район Киева, о чём проинформировал градоначальник Виталий Кличко. Отработала ПВО. В данный район приехали несколько машин скорой медицинской помощи и пожарные. Сообщается о поражении энергообъектов в Киеве.
Также ВС РФ нанесли удар по объекту ВСУ в Днепропетровске. На месте происшествия вспыхнул пожар, тушение которого продолжалось несколько часов. Имеются данные о поражении местного объекта промышленности. Некоторые кварталы оказались обесточенными.
Ночные удары нанесены и по объектам в Запорожье.
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Российский десантники ведут наступление в Артёмовске в Донецкой Народной Республике. Им поставлена задача уничтожить и разгромить оборону ВСУ на опорных пунктах.