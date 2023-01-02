Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Страны НАТО начали называть ЗРК ВС РФ на букву "Г"
Блогер о принципах украинской диаспоры в Европе: "Пустые понты и лжепонятия"
Никифорова: власти США приготовились к "коллапсу" России
ВС РФ ликвидировали под Артёмовском одного из активных деятелей украинского майдана Гаврилюка
19fortyfive: зависимость от поддержки Запада ставит под сомнение возможность Украины победить
Боевик показал остатки своей группы под Артёмовском: "Кто ещё хочет зарплату в 100 тысяч?"
В Воронежской области сообщили о сбитом украинском беспилотнике
Die Welt*: главу минобороны Германии Ламбрехт раскритиковали из-за новогоднего поздравления
Рогов: на Украине больше некому проводить нацистские марши — СВО идёт по плану

Сенатор Пушков: война ведущих держав может начаться на Украине и Тайване

Силовые структуры

Член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал, где могут начаться вооружённые конфликты мировых держав.

"Украина, Тайвань и Корейский полуостров — вот три места", — подчеркнул российский сенатор.

По его словам, наибольшая напряжённость возникла на Украине из-за Вашингтона и других представителей военно-политического блока НАТО. При этом Сирия, которая в прошлом рисковала стать местом столкновения, уже не является частью списка Пушкова, поскольку, по его мнению, Штаты и их партнёры "отступили".

Также член СФ отметил, что разногласия Греции и Турции, Индии и Китая по поводу территорий не спровоцируют мировую войну в этом году.

Ранее Пушков обвинил Запад в наплыве беженцев в Евросоюз.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Десантники ВС РФ ведут наступление в Артёмовске с задачей блокировать город со всех сторон

Российский десантники ведут наступление в Артёмовске в Донецкой Народной Республике. Им поставлена задача уничтожить и разгромить оборону ВСУ на опорных пунктах.

Десантники ВС РФ ведут наступление в Артёмовске с задачей блокировать город со всех сторон
Воздушная тревога объявлена по всей Украине, в Киеве слышны взрывы
Воздушная тревога объявлена по всей Украине, в Киеве слышны взрывы
ВС РФ ракетным ударом уничтожили базу 8-го полка ССО ВСУ в Хмельницком
Коц заявил об именах военных, стоявших за президентом РФ Путиным в новогоднем обращении
Новый год – новая тактика: спецоперация не будет прежней Ольга Лебедева Знак зодиака 2 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Валерий Фомин: Документалистикой необходимо создавать особый климат в стране и ковать Победу Анжела Якубовская
Министр обороны Украины Резников заявил о количестве оставшихся у ВС РФ ракет
Сладков: в Хмельницком уничтожены профессиональные и опасные спецназовцы ВСУ
Кашеварова о гибели мобилизованных в Макеевке: Парни погибают от тупости, предательства, самодурства
Кашеварова о гибели мобилизованных в Макеевке: Парни погибают от тупости, предательства, самодурства
Последние материалы
ВС РФ ликвидировали под Артёмовском одного из активных деятелей украинского майдана Гаврилюка
19fortyfive: зависимость от поддержки Запада ставит под сомнение возможность Украины победить
Боевик показал остатки своей группы под Артёмовском: "Кто ещё хочет зарплату в 100 тысяч?"
В Воронежской области сообщили о сбитом украинском беспилотнике
Die Welt*: главу минобороны Германии Ламбрехт раскритиковали из-за новогоднего поздравления
Рогов: на Украине больше некому проводить нацистские марши — СВО идёт по плану
Председатель Госдумы: 2023 год должен стать годом победы России
МК: Овчинский оценил сообщения о "чёрных трансплантологах" в подразделениях ВСУ на Украине
Американский офицер Орр: враг одним ударом может отправить США в каменный век
В Воронеже в районе аэродрома "Балтимор", где базируются бомбардировщики Су-34, прогремел взрыв
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников