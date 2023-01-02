Член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал, где могут начаться вооружённые конфликты мировых держав.
"Украина, Тайвань и Корейский полуостров — вот три места", — подчеркнул российский сенатор.
По его словам, наибольшая напряжённость возникла на Украине из-за Вашингтона и других представителей военно-политического блока НАТО. При этом Сирия, которая в прошлом рисковала стать местом столкновения, уже не является частью списка Пушкова, поскольку, по его мнению, Штаты и их партнёры "отступили".
Также член СФ отметил, что разногласия Греции и Турции, Индии и Китая по поводу территорий не спровоцируют мировую войну в этом году.
Ранее Пушков обвинил Запад в наплыве беженцев в Евросоюз.
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