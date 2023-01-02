В Запорожской области заявили о ликвидации беспилотника под Бердянском

Представители администрации Бердянска в Запорожской области сообщили, что рядом с гордом система противовоздушной обороны Вооружённых сил Российской Федерации сбила разведывательный дрон.

"Был уничтожен БПЛА кустарного производства", — отметили власти.

По их данным, из-за инцидента никто не пострадал. Разрушения не зафиксированы, добавили чиновники. Вместе с этим они призвали местных жителей не паниковать.

Ранее политолог Сергей Марков допустил, что ВСУ планируют наступление на Мелитополь и Бердянск шестого января.