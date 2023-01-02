Представители администрации Бердянска в Запорожской области сообщили, что рядом с гордом система противовоздушной обороны Вооружённых сил Российской Федерации сбила разведывательный дрон.
"Был уничтожен БПЛА кустарного производства", — отметили власти.
По их данным, из-за инцидента никто не пострадал. Разрушения не зафиксированы, добавили чиновники. Вместе с этим они призвали местных жителей не паниковать.
Ранее политолог Сергей Марков допустил, что ВСУ планируют наступление на Мелитополь и Бердянск шестого января.
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Российский десантники ведут наступление в Артёмовске в Донецкой Народной Республике. Им поставлена задача уничтожить и разгромить оборону ВСУ на опорных пунктах.