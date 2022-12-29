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Марков: ждём наступления ВСУ на Мелитополь и Бердянск 6 января

Силовые структуры

В Сети появились утечки о том, что вооружённые силы Украины (ВСУ) якобы планируют ударить на Мелитополь и Бердянск в канун православного Рождества. Эти слухи вполне могут оказаться правдой, считает политолог Сергей Марков.

Марков: ждём наступления ВСУ на Мелитополь и Бердянск 6 января

Эксперт отметил, что об этом говорят уже два месяца.

По его мнению, возможно несколько вариантов развития событий. Так, слив данных может сбить план Киева, и он будет изменён, полагает аналитик.

Также это может оказаться дезинформацией, добавил он.

Однако может получиться и так, как с Курской битвой, когда Советская армия узнала о плане наступления, но Вермахт не изменил план, потому что его махина уже была запущена, заметил Марков в своём Telegram-канале.

Он считает, что логика в наступлении ВСУ есть. Выбрано правильное направление и время: земля замёрзнет, а российские войска на сочельник будут расслаблены, пояснил эксперт.

При этом руководство ВСУ не православные, а униаты, которым залить кровью православное Рождество — дополнительный бонус.

"Так что, несмотря на сомнения, ждём наступления ВСУ 6 января 2023 года", — заключил политолог.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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