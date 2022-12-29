Марков: ждём наступления ВСУ на Мелитополь и Бердянск 6 января

В Сети появились утечки о том, что вооружённые силы Украины (ВСУ) якобы планируют ударить на Мелитополь и Бердянск в канун православного Рождества. Эти слухи вполне могут оказаться правдой, считает политолог Сергей Марков.

Эксперт отметил, что об этом говорят уже два месяца.

По его мнению, возможно несколько вариантов развития событий. Так, слив данных может сбить план Киева, и он будет изменён, полагает аналитик.

Также это может оказаться дезинформацией, добавил он.

Однако может получиться и так, как с Курской битвой, когда Советская армия узнала о плане наступления, но Вермахт не изменил план, потому что его махина уже была запущена, заметил Марков в своём Telegram-канале.

Он считает, что логика в наступлении ВСУ есть. Выбрано правильное направление и время: земля замёрзнет, а российские войска на сочельник будут расслаблены, пояснил эксперт.

При этом руководство ВСУ не православные, а униаты, которым залить кровью православное Рождество — дополнительный бонус.

"Так что, несмотря на сомнения, ждём наступления ВСУ 6 января 2023 года", — заключил политолог.