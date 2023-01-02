Минобороны: ВС России уничтожили до 70 украинских военных на Донецком направлении

Официальные представители Минобороны РФ рассказали о потерях армии Украины на Донецком направлении. Как заявили в военном ведомстве, Вооружённые силы Российской Федерации атаковали подразделения 60-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

"Российские войска заняли новые выгодные рубежи", — подчеркнули в министерстве.

По его данным, Украина потеряла до 70 человек, четыре боевые машины пехоты и пять автомобилей.

Ранее в МО сообщили о ликвидации более 70 иностранных наёмников в Донецкой Народной Республике и Харьковской области.