Официальные представители Минобороны РФ рассказали о потерях армии Украины на Донецком направлении. Как заявили в военном ведомстве, Вооружённые силы Российской Федерации атаковали подразделения 60-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.
"Российские войска заняли новые выгодные рубежи", — подчеркнули в министерстве.
По его данным, Украина потеряла до 70 человек, четыре боевые машины пехоты и пять автомобилей.
Ранее в МО сообщили о ликвидации более 70 иностранных наёмников в Донецкой Народной Республике и Харьковской области.
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Российский десантники ведут наступление в Артёмовске в Донецкой Народной Республике. Им поставлена задача уничтожить и разгромить оборону ВСУ на опорных пунктах.