Официальные представители Минобороны РФ заявили, что Воздушно-космические силы Российской Федерации атаковали пункты временной дислокации подразделений "Иностранного легиона".
Как отметили в военном ведомстве, цели находились в районах Марково, Краматорска Донецкой Народной Республики и Новоосиново Харьковской области.
"Ликвидировано свыше 70 наёмников, более 100 ранены", — подчеркнули в министерстве.
Ранее в МО подтвердили данные об ударе ВСУ по зданию ПТУ в Макеевке ДНР. В результате происшествия погибли 63 российских военных, сообщили в Минобороны.
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Российский десантники ведут наступление в Артёмовске в Донецкой Народной Республике. Им поставлена задача уничтожить и разгромить оборону ВСУ на опорных пунктах.