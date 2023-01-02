МО: ВКС России поразили пункты дислокации "Иностранного легиона" в ДНР и Харьковской области

Официальные представители Минобороны РФ заявили, что Воздушно-космические силы Российской Федерации атаковали пункты временной дислокации подразделений "Иностранного легиона".

Как отметили в военном ведомстве, цели находились в районах Марково, Краматорска Донецкой Народной Республики и Новоосиново Харьковской области.

"Ликвидировано свыше 70 наёмников, более 100 ранены", — подчеркнули в министерстве.

Ранее в МО подтвердили данные об ударе ВСУ по зданию ПТУ в Макеевке ДНР. В результате происшествия погибли 63 российских военных, сообщили в Минобороны.