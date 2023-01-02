Главнокомандующий вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный подвёл итоги 2022 года для украинской армии с помощью инфографики.
Он опубликовал слайды, если верить которым, ВСУ "смогли вернуть" 40% территорий, освобождённых Россией после 24 февраля.
По словам Залужного, сухопутная линия фронта составляет 4 тысячи километров, причём активные боевые действия идут на 1,5 километрах.
Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором боевики из 60-й бригады ВСУ заявили, что отказываются воевать за киевский режим и пожаловались президенту Украины Зеленскому.
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Российский десантники ведут наступление в Артёмовске в Донецкой Народной Республике. Им поставлена задача уничтожить и разгромить оборону ВСУ на опорных пунктах.