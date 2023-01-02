Бойцы 60-й бригады ВСУ отказались воевать и записали обращение к Зеленскому

Бойцы 3-й роты 96-го батальона 60-й бригады вооружённых сил Украины (ВСУ) отказались воевать и записали обращение к президенту Владимиру Зеленскому. Они разместили видео с жалобами в соцсетях.

Боевики заявили, что у них нет оружия, обеспечения, им не дают отпуска, а моральный дух сильно упал и подводит здоровье.

По их словам, обучение они проходили всего две недели, а в военных билетах нет никаких записей.

ВСУшники также добавили, что 1 января к ним приезжали два капитана, один из которых не представился, с видеокамерами и опрашивали личный состав.

Камеры выключались сразу после ответов солдат, что дальше службу они нести не могут. Причины отказов не выслушивались и не фиксировались.

Бойцы ВСУ заявили о сильной усталости и попросили Зеленского помочь им.