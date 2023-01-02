Боевики ВСУ пытаются дронами-камикадзе атаковать авиабазу в Севастополе

В Севастополе над Чёрным морем вечером 2 января успешно отработала противовоздушная оборона России.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"Системы ПВО сбили еще один БПЛА над морем. Наши военные продолжают отбивать атаку. Просьба всем сохранять спокойствие", — цитирует издание губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

По предварительной информации, силы ПВО Черноморского флота в Симферопольском районе Крыма, в районе авиационной базы н. п. Гвардейское сбили дрон-камикадзе ВСУ.

Ранее сообщалось, что в Воронеже в районе аэродрома "Балтимор" на базе бомбардировщиков Су-34 прогремел взрыв.