Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Собчак о гибели военнослужащих в Макеевке: СМИ делают виноватыми самих мобилизованных
РВ: ВСУ якобы захватили занятый ВС РФ остров Потёмкинский у Херсона с помощью Telegram
Сладков о поисках виновных в гибели мобилизованных в Макеевке: быстро упёрлись в начальника гарнизона
Экс-президент Зеленского Соскин: власти Украины скрывают реальные потери от ударов ВС РФ
Экс-представитель НАТО в России: "За Украиной вспыхнут Тайвань, Корея, Косово и Израиль"
Член Совфеда РФ Афанасьева заявила, что певца Валерия Меладзе нужно лишить гражданства России за слова о СВО
Жительница Макеевки рассказала об ударе по ПТУ: "Всё небо было красным"
Глава ГУР Буданов: удары по территории России будут всё чаще и глубже
Ходаковский о гибели мобилизованных в Макеевке: Разве мы бы действовали не так?

Боевики ВСУ пытаются дронами-камикадзе атаковать авиабазу в Севастополе

Силовые структуры

В Севастополе над Чёрным морем вечером 2 января успешно отработала противовоздушная оборона России.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"Системы ПВО сбили еще один БПЛА над морем. Наши военные продолжают отбивать атаку. Просьба всем сохранять спокойствие", — цитирует издание губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

По предварительной информации, силы ПВО Черноморского флота в Симферопольском районе Крыма, в районе авиационной базы н. п. Гвардейское сбили дрон-камикадзе ВСУ.

Ранее сообщалось, что в Воронеже в районе аэродрома "Балтимор" на базе бомбардировщиков Су-34 прогремел взрыв.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Некомпетентность высших командиров ВС РФ ведёт к раскачке ситуации в стране

Российское общество должно увидеть, как будет наказан тыловик, допустивший в Макеевке компактное расквартирование большой группы солдат российских ВС.

Некомпетентность высших командиров ВС РФ ведёт к раскачке ситуации в стране
Кашеварова о гибели мобилизованных в Макеевке: Парни погибают от тупости, предательства, самодурства
Кашеварова о гибели мобилизованных в Макеевке: Парни погибают от тупости, предательства, самодурства
ВСУ вычислили российских военных в Макеевке из-за использования ими телефонов
Симоньян разместила пост о гибели мобилизованных в Макеевке: с подходом "бабы новых нарожают", мы не победим
Новый год – новая тактика: спецоперация не будет прежней Ольга Лебедева Знак зодиака 2 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Валерий Фомин: Документалистикой необходимо создавать особый климат в стране и ковать Победу Анжела Якубовская
МК: страны НАТО зенитно-ракетные комплексы ВС РФ начали называть на букву "Г"
РВ: в Макеевке в результате удара ВСУ из HIMARS погибли много мобилизованных.
SHOT: певец РФ Валерий Меладзе в Дубае продолжил фразу "Слава Украине" и поддержал националистический лозунг
SHOT: певец РФ Валерий Меладзе в Дубае продолжил фразу "Слава Украине" и поддержал националистический лозунг
Последние материалы
Боевики ВСУ пытаются дронами-камикадзе атаковать авиабазу в Севастополе
РВ: ВСУ якобы захватили занятый ВС РФ остров Потёмкинский у Херсона с помощью Telegram
Сладков о поисках виновных в гибели мобилизованных в Макеевке: быстро упёрлись в начальника гарнизона
Экс-президент Зеленского Соскин: власти Украины скрывают реальные потери от ударов ВС РФ
Экс-представитель НАТО в России: "За Украиной вспыхнут Тайвань, Корея, Косово и Израиль"
Член Совфеда РФ Афанасьева заявила, что певца Валерия Меладзе нужно лишить гражданства России за слова о СВО
Жительница Макеевки рассказала об ударе по ПТУ: "Всё небо было красным"
Глава ГУР Буданов: удары по территории России будут всё чаще и глубже
Ходаковский о гибели мобилизованных в Макеевке: Разве мы бы действовали не так?
Лидер СРЗП Миронов призвал лишить заслуженного артиста РФ Валерия Меладзе всех наград за слова о СВО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников