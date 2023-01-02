Сегодня, 2 января, ночью в Воронеже прогремел взрыв.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна" со ссылкой на очевидцев и местные паблики. Взрыв был зафиксирован в районе аэродрома "Балтимор", где базируются бомбардировщики Су-34.
По предварительной информации, взрыв прогремел в небе и, по всей вероятности, был работой сил противовоздушной обороны, сбивших беспилотник националистов киевской власти.
Также военкоры отметили, что после взрыва в городе сработали сигнализации, однако никакой воздушной тревоги и пожаров нет.
Ранее сообщалось, что в Киеве после ночных атак повреждены объекты энергетической инфраструктуры.
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