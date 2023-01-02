Подоляка: очередная волна "Гераней" пошла по старой схеме — вдоль линии фронта СВО

Вечером, 2 января, на Украину летят беспилотные летательные аппараты "Герань".

Об этом сообщает Telegram-канал военного блогера Юрия Подоляки.

"По старой схеме — вдоль линии фронта", — рассказывает о принципе схемы обозреватель.

До этого воздушная тревога была объявлена в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях. Местные СМИ сообщают о взрывах в Дружковке. На месте взрыва разгорелся пожар.

Сильный взрыв в Херсоне, по всей вероятности, попали в склад боекомплекта.