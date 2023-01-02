Вечером, 2 января, на Украину летят беспилотные летательные аппараты "Герань".
Об этом сообщает Telegram-канал военного блогера Юрия Подоляки.
"По старой схеме — вдоль линии фронта", — рассказывает о принципе схемы обозреватель.
До этого воздушная тревога была объявлена в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях. Местные СМИ сообщают о взрывах в Дружковке. На месте взрыва разгорелся пожар.
Сильный взрыв в Херсоне, по всей вероятности, попали в склад боекомплекта.
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