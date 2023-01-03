Военные РФ начали получать малогабаритные дроны разведки "Бинокль" в зоне СВО

Малогабаритные разведывательные беспилотники "Бинокль" начали поступать в зону проведения спецоперации. Об этом сообщили в компании "Съёмка с воздуха", занимающейся производством техники.

По словам представителя организации Дмитрия Зубарева, стоимость российских "Биноклей" в два-три раза ниже, чем китайских дронов DJI Mavic, которые активно используются во время боёв. Он отметил, что в беспилотнике РФ установлен компактный тепловизор, помогающий выявлять силы и средства противника даже ночью.

"Наших разработок сейчас там мало, но постепенно становится всё больше", — указал Зубарев в беседе с ТАСС.

Кроме того, он подчеркнул: БПЛА "Бинокль" можно оснастить устройством, позволяющим сбрасывать гранаты. Российские военные, находящиеся в зоне СВО, получат десятки единиц таких дронов.

Ранее стало известно, что армия РФ превосходит ВСУ в радиоэлектронной борьбе, ведь 90 процентов беспилотников, принадлежащих Киеву, выводятся из строя.