Малогабаритные разведывательные беспилотники "Бинокль" начали поступать в зону проведения спецоперации. Об этом сообщили в компании "Съёмка с воздуха", занимающейся производством техники.
По словам представителя организации Дмитрия Зубарева, стоимость российских "Биноклей" в два-три раза ниже, чем китайских дронов DJI Mavic, которые активно используются во время боёв. Он отметил, что в беспилотнике РФ установлен компактный тепловизор, помогающий выявлять силы и средства противника даже ночью.
"Наших разработок сейчас там мало, но постепенно становится всё больше", — указал Зубарев в беседе с ТАСС.
Кроме того, он подчеркнул: БПЛА "Бинокль" можно оснастить устройством, позволяющим сбрасывать гранаты. Российские военные, находящиеся в зоне СВО, получат десятки единиц таких дронов.
Ранее стало известно, что армия РФ превосходит ВСУ в радиоэлектронной борьбе, ведь 90 процентов беспилотников, принадлежащих Киеву, выводятся из строя.
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