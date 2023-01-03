Военный корреспондент Евгений Линин опубликовал видео, на котором продемонстрированы точные удары российской армии по скоплениям противника в ходе военной спецоперации.

По данным военкора, российские войска методично ликвидируют позиции ВСУ под Соледаром

"ВС РФ уничтожают позиции ВСУ. Соледарское направление", — написал он в своём Telegram-канале.

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