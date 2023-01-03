Военкор Пегов опубликовал видео тушения миномёта "Тюльпан" с полным боекомплектом

Военный корреспондент Семён Пегов опубликовал видеозапись, на которой продемонстрировано тушение миномёта 2С4 "Тюльпан" после удара со стороны ВСУ.

Инцидент произошел в районе населённого пункта Марьинка. Украинские войска поразили самоходный миномёт, в результате чего боевая машина загорелась с полным боекомплектом внутри.

Однако артиллеристам ВС РФ удалось ликвидировать огонь при помощи огнетушителей, затем к тушению присоединился водовоз группировки "Отважные".

Пегов в Telegram-канале WarGonzo отметил, что после тушения "Тюльпан" остался в строю и нанёс ответный удар по позициям противника.