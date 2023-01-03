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Скибицкий заявил, что ГУР Украины держит на контроле ядерную составляющую ВС РФ

Силовые структуры

Военная разведка Украины тщательно следит за перемещением ядерного оружия России. Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Вадим Скибицкий. По его словам, все места размещения российской ядерной триады известны Киеву.

Скибицкий отметил, что так называемое 12 главное управление Минобороны России отвечает за подготовку и доставку ядерных зарядов.

"Мы знаем все процедурные вопросы. Поэтому ГУР Минобороны Украины постоянно держит на контроле именно ядерную составляющую вооруженных сил России", — подчеркнул он в эфире национального телемарафона.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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