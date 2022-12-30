Россия может направить в Киев около 30 тысяч солдат, учитывая привлечение контингента вооружённых сил Белоруссии. Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ.
Это число меньше наступательной группировки ВС РФ, которая была задействована в феврале, отметили в Киеве.
"Даже в случае привлечения всех боевых белорусских войск — сухопутных войск и сил специальных операций — общая группировка будет примерно 30 тысяч", — заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов на брифинге.
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