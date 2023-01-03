Офицер из Бурятии Нечаев погиб в боях на Украине, спасая жизни 35 сослуживцев

Офицер ВС РФ из Бурятии Сергей Нечаев в ходе специальной военной операции принёс себя в жертву, чтобы спасти жизни 35 сослуживцев.

Кадровый 35-летний офицер, посмертно награждённый Орденом Мужества, 15 лет прослужил в войсках ПВО. Как пишут авторы паблика "Мемориал памяти военным из Бурятии", он ценой собственной жизни смог спасти однополчан 21 сентября 2022 года в бою с украинскими националистами.

Подробности подвига Нечаева не сообщаются, но мужество и героизм бойца отмечены в указе российского президента.

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