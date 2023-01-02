Гаубицы "Мста-С" группировки "Отважные" уничтожили живую силу и технику ВСУ

Министерство обороны РФ показало боевую работу артиллерийских подразделений группировки "Отважные", который самоходными гаубицами "Мста-С" уничтожают личный состав и бронетехнику украинских боевиков.

"Расчеты самоходной артиллерии поражают личный состав, укрепления, технику и бронетехнику ВСУ. Также они выполняют огневое прикрытие действий сухопутных войск", — сообщает российское военное ведомство.

Обеспечить необходимую точность попаданий помогают разведчики-корректировщики и операторы беспилотных летательных аппаратов, наблюдающие за полем боя, добавили в Минобороны.

Ранее российские бойцы рассказали, как уничтожают скопления противника с помощью 152-миллиметровых пушек "Гиацинт-Б" на Запорожском направлении.