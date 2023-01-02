Министерство обороны РФ показало боевую работу артиллерийских подразделений группировки "Отважные", который самоходными гаубицами "Мста-С" уничтожают личный состав и бронетехнику украинских боевиков.
"Расчеты самоходной артиллерии поражают личный состав, укрепления, технику и бронетехнику ВСУ. Также они выполняют огневое прикрытие действий сухопутных войск", — сообщает российское военное ведомство.
Обеспечить необходимую точность попаданий помогают разведчики-корректировщики и операторы беспилотных летательных аппаратов, наблюдающие за полем боя, добавили в Минобороны.
Ранее российские бойцы рассказали, как уничтожают скопления противника с помощью 152-миллиметровых пушек "Гиацинт-Б" на Запорожском направлении.
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Российский десантники ведут наступление в Артёмовске в Донецкой Народной Республике. Им поставлена задача уничтожить и разгромить оборону ВСУ на опорных пунктах.