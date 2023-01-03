Подоляка: удар по Дружковке — не ответ за Макеевку, а рутинная работа армии России

Поражение очередного места дислокации боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) в Дружковке — это не ответка России за Макеевку, а рутинная работа российской армии. Такое мнение высказал военный эксперт, журналист Юрий Подоляка.

Он заметил в своём Telegram-канале, что подобные удары наносятся каждую ночь в последние шесть дней. И каждую ночь в одно или несколько мест, где отдыхают украинские боевики прилетают "подарки" от генерала Суровикина.

Возможно, и этой ночью было поражено не одно место дислокации ВСУ, просто одно попало в объективы французских журналистов и его не удалось скрыть, добавил аналитик.

Также он выразил уверенность в том, что ни один официальный источник в Киеве не признает большие потери ВСУ.