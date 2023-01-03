Ракетный удар ВС РФ по позициям ВСУ в Дружковке попал в прямой эфир французского телеканала

Журналисты съёмочной группы французского телеканала случайно стали свидетелями поражения российскими ракетами объектов вооружённых сил Украины на территории населённого пункта Дружковка в Краматорском районе ДНР.

Корреспондент канала ТМС собирался выйти в прямой эфир, однако за его спиной в этот момент раздаются мощные взрывы. Удары были показаны в прямом эфире телевидения, во время которого находился в студии министр экономики Франции.

По словам российских военкоров, удары наносились по зданию ледовой арены, где находились боевики ВСУ.

Ранее жительница Макеевки рассказала о прилёте ракет по зданию ПТУ с мобилизованными.