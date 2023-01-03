Журналисты съёмочной группы французского телеканала случайно стали свидетелями поражения российскими ракетами объектов вооружённых сил Украины на территории населённого пункта Дружковка в Краматорском районе ДНР.
Корреспондент канала ТМС собирался выйти в прямой эфир, однако за его спиной в этот момент раздаются мощные взрывы. Удары были показаны в прямом эфире телевидения, во время которого находился в студии министр экономики Франции.
По словам российских военкоров, удары наносились по зданию ледовой арены, где находились боевики ВСУ.
Ранее жительница Макеевки рассказала о прилёте ракет по зданию ПТУ с мобилизованными.
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Российское общество должно увидеть, как будет наказан тыловик, допустивший в Макеевке компактное расквартирование большой группы солдат российских ВС.