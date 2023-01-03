На линии фронта ВСУ появились бронетранспортёры LAV II CSV Super Bison из Канады

ВСУ получили на вооружение канадские бронетранспортёры LAV II CSV Super Bison, которые были обещаны Киеву ещё летом. Появились кадры с боевыми машинами на линии фронта. Министр обороны Канады Анита Ананд заявляла, что Украине планировалось передать 39 БТР.

Первые машины поступили ВСУ в октябре, события не афишировались. Техника была отправлена на полигоны. Сейчас БТР появились на переднем крае.

Производство машин LAV II ACSV (Armoured Combat Support Vehicle) началось в 2020 году. БТР оснащён противоминной защитой и 25-мм автоматической пушкой.

Ранее сообщалось, что ВС РФ получили 150 бронеавтомобилей 3-СТС "Ахмат".