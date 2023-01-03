ВСУ получили на вооружение канадские бронетранспортёры LAV II CSV Super Bison, которые были обещаны Киеву ещё летом. Появились кадры с боевыми машинами на линии фронта. Министр обороны Канады Анита Ананд заявляла, что Украине планировалось передать 39 БТР.
Первые машины поступили ВСУ в октябре, события не афишировались. Техника была отправлена на полигоны. Сейчас БТР появились на переднем крае.
Производство машин LAV II ACSV (Armoured Combat Support Vehicle) началось в 2020 году. БТР оснащён противоминной защитой и 25-мм автоматической пушкой.
Ранее сообщалось, что ВС РФ получили 150 бронеавтомобилей 3-СТС "Ахмат".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российское общество должно увидеть, как будет наказан тыловик, допустивший в Макеевке компактное расквартирование большой группы солдат российских ВС.