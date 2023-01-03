The New York Times: удар ВСУ по Макеевке подтвердил, что Украина сменила тактику

Украинская армия изменила тактику применения реактивных систем залпового огня (РСЗО), что доказывает удар по Макеевке, заявили американские эксперты.

По их словам, ранее американские комплексы HIMARS использовались исключительно для атак складов с боеприпасами, переправ и других объектов военной инфраструктуры ВС РФ. Теперь основная цель — это личный состав российских подразделений, делают выводы аналитики издания The New York Times.

Они напомнили, что ракеты РСЗО со спутниковым наведением чрезвычайно эффективны против стационарных целей, чьи координаты известны заранее.

"На сегодняшний день США поставили Украине не менее 20 систем HIMARS производства Lockheed Martin", — резюмируют авторы материала.