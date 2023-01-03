Политолог Баширов: за два дня спецоперация резко набрала обороты

Сразу после наступления 2023 года произошла резкая эскалация специальной военной операции, заявил политолог Марат Баширов.

В качестве примера он назвал удар украинских боевиков по Макеевке, в результате которого погибли мобилизованные из России, и ответное уничтожение гостиничного комплекса в Дружковке и хоккейной арены "Альтаир" в Краматорске, где располагались солдаты ВСУ и иностранные наемники.

Он уверен, что кроме военных мотивов в эскалации СВО виновны и политические процессы в России и на Украине.

"Значит в обеих странах идут какие-то критические структурные социальные процессы, на которые пока отвечают местью", — написал эксперт в своём Telegram-канале.

Ранее представитель Запорожской области России сообщил, что на Украине отменили нацистские марши, так как их больше некому проводить.