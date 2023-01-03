Спецназовец рассказал о проведении зачисток на освобождённых территориях Украины

Бойцы одного из подразделений спецназа Росгвардии в ходе спецоперации на Украине побывали на Киевском, Харьковском направлениях, а также принимали участие в зачистках практических всех населённых пунктов ЛНР.

"Киев в бинокль рассматривали", — вспоминает один из спецназовцев.

Офицер Росгвардии рассказал, что спецназ в освобождённых регионах проводит тщательную работу с местными жителями: предоставляют им помощь и поддерживают порядок. У многих людей нет еды, воды, медикаментов. В таком случае солдаты ВС РФ делятся своими запасами.

"Была ситуация, что бабушку пришлось хоронить — некому было могилу выкопать", — рассказал офицер в беседе с "МК".

Он отметил, что время на зачистку территории зависит от многих факторов, среди которых настрой местного населения.

"Бывает, люди сами приходят, якобы хотят нам помочь, а потом выясняется, что так они пытаются решить свои соседские конфликты. <…> В большинстве случаев, когда "в адрес" заходишь, по человеку уже видно. Поведение выдает, жесты, мимика", — указал спецназовец.