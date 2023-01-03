Бойцы одного из подразделений спецназа Росгвардии в ходе спецоперации на Украине побывали на Киевском, Харьковском направлениях, а также принимали участие в зачистках практических всех населённых пунктов ЛНР.
"Киев в бинокль рассматривали", — вспоминает один из спецназовцев.
Офицер Росгвардии рассказал, что спецназ в освобождённых регионах проводит тщательную работу с местными жителями: предоставляют им помощь и поддерживают порядок. У многих людей нет еды, воды, медикаментов. В таком случае солдаты ВС РФ делятся своими запасами.
"Была ситуация, что бабушку пришлось хоронить — некому было могилу выкопать", — рассказал офицер в беседе с "МК".
Он отметил, что время на зачистку территории зависит от многих факторов, среди которых настрой местного населения.
"Бывает, люди сами приходят, якобы хотят нам помочь, а потом выясняется, что так они пытаются решить свои соседские конфликты. <…> В большинстве случаев, когда "в адрес" заходишь, по человеку уже видно. Поведение выдает, жесты, мимика", — указал спецназовец.
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