Военкоры: чем раньше наступит победа России в СВО, тем быстрее начнётся восстановление Украины

Военные корреспонденты Telegram-канала "Долг Z" опубликовали кадры ликвидации одного из укрепрайонов группировки ВСУ, которые были сняты беспилотником. Среди украинских военных есть убитые и раненые.

Военкоры отметили, что российские солдаты в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине работают всё эффективнее. Боевикам ВСУ пора смириться с тем, что Россия всегда добивается своего, указали они.

"Чем быстрее будет наша Победа, тем лучше для всех. Тем быстрее на Украине начнётся возрождение экономики и нормальной жизни", — заявили военкоры.