Военные корреспонденты Telegram-канала "Долг Z" опубликовали кадры ликвидации одного из укрепрайонов группировки ВСУ, которые были сняты беспилотником. Среди украинских военных есть убитые и раненые.
Военкоры отметили, что российские солдаты в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине работают всё эффективнее. Боевикам ВСУ пора смириться с тем, что Россия всегда добивается своего, указали они.
"Чем быстрее будет наша Победа, тем лучше для всех. Тем быстрее на Украине начнётся возрождение экономики и нормальной жизни", — заявили военкоры.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российское общество должно увидеть, как будет наказан тыловик, допустивший в Макеевке компактное расквартирование большой группы солдат российских ВС.