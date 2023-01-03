Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о новой тактике Киева с использованием диверсантов. О ней он рассказал в своём Telegram-канале.
Эксперт отметил, что активизировались диверсионно-разведывательные группы на прифронтовой территории ДНР. Бойцы надевают форму военнослужащих российской армии или смешанный камуфляж русских добровольцев.
"Заходят на глубину до десяти километров нашей территории для сбора развединформации и захвата важных "языков". Появляются непосредственно в расположении наших воинских частей", — пишет эксперт.
Он подчеркнул важность усиления приграничных к фронту дорог.
Ранее сообщалось, что на линии боевого соприкосновения ВСУ появились бронетранспортёры LAV II CSV Super Bison из Канады.
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