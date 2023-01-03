Экс-глава "Роскосмоса" Рогозин: ВСУ используют новую тактику в ДНР с группами диверсантов в форме бойцов ВС РФ

Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о новой тактике Киева с использованием диверсантов. О ней он рассказал в своём Telegram-канале.

Эксперт отметил, что активизировались диверсионно-разведывательные группы на прифронтовой территории ДНР. Бойцы надевают форму военнослужащих российской армии или смешанный камуфляж русских добровольцев.

"Заходят на глубину до десяти километров нашей территории для сбора развединформации и захвата важных "языков". Появляются непосредственно в расположении наших воинских частей", — пишет эксперт.

Он подчеркнул важность усиления приграничных к фронту дорог.

Ранее сообщалось, что на линии боевого соприкосновения ВСУ появились бронетранспортёры LAV II CSV Super Bison из Канады.