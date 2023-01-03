WarGonzo: найти виновных в трагедии в Макеевке поможет воинский устав

Найти ответственных за гибель российских мобилизованных в Макеевке поможет воинский устав. Такое мнение высказал военный журналист, автор проекта WarGonzo Семён Пегов в своём Telegram-канале.

Репортёр заметил, что называть виновных в том, что случилось в новогоднюю ночь в Макеевке под Донецком, где, по данным Минобороны, в результате удара украинской армии погибли 63 российских военнослужащих, преждевременно.

Военкор добавил, что некоторые уже начали обвинять в произошедшем врио главы ДНР Дениса Пушилина.

Однако глава Республики к размещению военных никакого отношения не имеет, это не в его компетенции, объяснил Пегов.

По его словам, разбор завалов на месте училища продолжается, и количество погибших может ещё увеличиться.