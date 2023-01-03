Найти ответственных за гибель российских мобилизованных в Макеевке поможет воинский устав. Такое мнение высказал военный журналист, автор проекта WarGonzo Семён Пегов в своём Telegram-канале.
Репортёр заметил, что называть виновных в том, что случилось в новогоднюю ночь в Макеевке под Донецком, где, по данным Минобороны, в результате удара украинской армии погибли 63 российских военнослужащих, преждевременно.
Военкор добавил, что некоторые уже начали обвинять в произошедшем врио главы ДНР Дениса Пушилина.
Однако глава Республики к размещению военных никакого отношения не имеет, это не в его компетенции, объяснил Пегов.
По его словам, разбор завалов на месте училища продолжается, и количество погибших может ещё увеличиться.
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Российское общество должно увидеть, как будет наказан тыловик, допустивший в Макеевке компактное расквартирование большой группы солдат российских ВС.