На начальном этапе частичной мобилизации бойцы оказывались на передовой без боевого слаживания. Однако сейчас появилась новая проблема. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц.
Теперь военнослужащих качественно подготавливают к ведению боевых действий, но в результате солдаты вынуждены изучать абсолютно другую военную специальность уже в зоне спецоперации.
"Вся подготовка — коту под хвост, а на передок едет неподготовленное соединение. Готовили-то к другому", — заявил Коц в своём Telegram-канале.
Военкор рассказал, что бойцов отдельного 640-го гаубичного дивизиона, который состоит из мобилизованных Саратовской области и республики Башкортостан, три месяца обучали артиллерийскому ремеслу. Однако в итоге эшелон с подготовленными артиллеристами отправился в зону СВО, где дивизиону объявили, что им нужны пехотинцы.
"Дивизион — это ведь целый батальон пехоты. Который, правда, к пехотным действиям не готовили. Командир 640-го дивизиона за своих бойцов пытался бороться. Но безуспешно", — указал Коц.
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