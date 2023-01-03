Уже сообщалось, что в посёлке Дружковка произошёл мощный взрыв в ледовом дворце "Альтаир".
Момент взрыва даже попал в эфир одного из западных телеканалов.
"В Дружковке мы уничтожили ледовый дворец, а внутри матрасы, матрасы, матрасы… Противник тоже делает трагические шаги. Мы реагируем моментально", — прокомментировал ситуацию военный корреспондент и журналист Александр Сладков.
Военкор подчеркнул, что это уже признак "нашего военного профессионализма".
Также раньше была информация, что армия России ударила в Дружковке по площадке для разгрузки военных эшелонов с РСЗО "Хаймарс".
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