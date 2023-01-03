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Бортник: Запад ограничил Киев в военной помощи из-за боязни мощи Украины

Силовые структуры

Масштабы западной военной помощи Украине балансируют между двумя страхами.

Бортник: Запад ограничил Киев в военной помощи из-за боязни мощи Украины

Об этом сообщил киевский политолог Руслан Бортник.

"Антироссийская риторика сделала в Европе крайне популярной Украину и поддержку Украины как остриё или барьер против РФ. И отказать в помощи Украине публично сегодня никто не может без риска потери репутации и поддержки внутри своих стран. Уровень поддержки Украины, в зависимости от страны, стартует от 40 процентов и в отдельных странах Европы достигает 70-80 процентов", — отметил эксперт в эфире канала "Klymenko Time".

Из 112 заявленных млрд долларов помощи Киев получил 27 млрд, а это в четыре раза меньше, плюс, по ленд-лизу ничего не получил, подчеркнул аналитик. Вашингтон ищет новые модели и выделяет помощь в рамках бюджета Пентагона, запланированного в рамках афганского и других бюджетов.

Может кто-то назовёт военные поставки и значительными, но ещё весной-летом Украина просила закрыть её небо. Однако Запад не дал Киеву ни самолётов, ни достаточно систем ПВО.

"Мы просили современную западную бронетехнику, мы её не получили. Мы просили современные западные тактические ракетные системы. Мы их получили — либо ограниченные по дистанции и по номенклатуре, или вообще не получили. Давать что-то большее эта ось нам сегодня не готова и не может", — подчеркнул Бортник.

Это не только из-за опасения эскалации со стороны России, но и из-за опасения, что Украина станет лидером в Восточной Европе, подытожил политолог.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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