Журналистка Анастасия Кашеварова считает, что стремление отправить на фронт мобилизованных, оставшихся в живых после удара ВСУ по Макеевке, является попыткой "замести следы".
Кашеварова рассказала, что самарских ребят пытаются куда-то увезти из Макеевки. Она надеется, что губернатор Самарской области Николай Азаров поднимет вопрос по поводу мобилизованных из региона ребят.
"Приблизительно 216 человек хотят направить на передовую или ещё куда с глаз подальше", — написала Анастасия в своём микроблоге.
Она отметила, что у некоторых военнослужащих нет документов, вещей и оружия. Она опасается, что расследование трагедии в Макеевке закончится наказанием младшего по званию.
"Я не знаю, что это за решение убрать с глаз долой пацанов? Замести ли следы, чтобы они не смогли спецкомиссии, которая будет расследовать произошедшее, рассказать о реальном положении дел, но надеюсь, что благоразумие все-таки возобладают, а комиссия будет настаивать, чтобы ребята остались в безопасном месте и их опросят", — выразила надежду Кашеварова.
Журналистка дополнила свой пост информацией о том, что из-за того, что поднялась шумиха, ребят оставили в Макеевке. Некоторых из них, по словам Кашеваровой, уже опрашивают.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российское общество должно увидеть, как будет наказан тыловик, допустивший в Макеевке компактное расквартирование большой группы солдат российских ВС.