Кашеварова о попытках отправить на передовую оставшихся в живых мобилизованных из Макеевки: замести следы

Журналистка Анастасия Кашеварова считает, что стремление отправить на фронт мобилизованных, оставшихся в живых после удара ВСУ по Макеевке, является попыткой "замести следы".

Кашеварова рассказала, что самарских ребят пытаются куда-то увезти из Макеевки. Она надеется, что губернатор Самарской области Николай Азаров поднимет вопрос по поводу мобилизованных из региона ребят.

"Приблизительно 216 человек хотят направить на передовую или ещё куда с глаз подальше", — написала Анастасия в своём микроблоге.

Она отметила, что у некоторых военнослужащих нет документов, вещей и оружия. Она опасается, что расследование трагедии в Макеевке закончится наказанием младшего по званию.

"Я не знаю, что это за решение убрать с глаз долой пацанов? Замести ли следы, чтобы они не смогли спецкомиссии, которая будет расследовать произошедшее, рассказать о реальном положении дел, но надеюсь, что благоразумие все-таки возобладают, а комиссия будет настаивать, чтобы ребята остались в безопасном месте и их опросят", — выразила надежду Кашеварова.

Журналистка дополнила свой пост информацией о том, что из-за того, что поднялась шумиха, ребят оставили в Макеевке. Некоторых из них, по словам Кашеваровой, уже опрашивают.