Кашеварова о гибели мобилизованных в Макеевке: Парни погибают от тупости, предательства, самодурства

Журналистка Анастасия Кашеварова возмущена гибелью российских мобилизованных в Макеевке. Она считает, что военное командование не бережёт военнослужащих ВС РФ.

Кашеварова назвала метод армейского руководства "закидыванием шапками". Она уверена, что подобное отношение к жизням солдат проявляется повсеместно.

"Если бы это была одна Макеевка. Это везде так. Сватово. Кременная. Павловка. Сотни пропавших без вести — метод не меняется", — написала Анастасия в своём микроблоге.

Она отметила, что ребят собрали из небогатых семей, за которых некому заступиться. Кашеварава считает, что военачальники не хотят слышать правду.

"Это их страна, их люди, что хочу, то и делаю", — объяснила журналистка.

Кашеварова выразила надежду на то, что кто-нибудь осмелится донести Владимиру Путину правду.

"И он решится и посрывает эти липовые погоны, сдерёт эти липовые ордена. Парни погибают от тупости, предательства, самодурства. Наши парни", — поделилась своими возмущениями Анастасия.

Ранее Маргарита Симоньян разместила пост о гибели мобилизованных в Макеевке.